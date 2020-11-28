نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنا مع زيارة السيسي.. "القوى العاملة" تكشف جهود الدولة في دعم التنمية بجنوب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان هي تأكيد على دور مصر الريادة بالمنطقة وقارة أفريقيا، لافتة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على دعم أشقائها باستمرار.

وأوضحت عطوة، أن وزارة التعاون الدولي المصرية تتولى ملف التنمية في الجنوب من خلال تمويل وتخطيط مشروعات، ومنح واتفاقيات مع الجنوب بغرض التنمية الشاملة، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، ومتابعة التنفيذ مع الجهات المعنية الأخرى في الدولتين.

كما لفتت وكيلة القوى العاملة إلى أن مصر نظمت مؤتمرًا لعرض دراسات إقامة سد متعدد الأغراض فى جنوب السودان، من أجل توليد الكهرباء وتوفير مياه الشرب لأكثر من 500 ألف نسمة فى إطار دعم مصر لدولة الجنوب، إلى جانب تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب، عبر حفر 30 بئرا جوفيا، لتوفير مياه الشرب الصالحة لأهالي جنوب السودان، وكذلك إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بالجنوب، ومشروع آخر لقياس مناسيب وتصرفات المياه، بالإضافة إلى إنشاء سد متعدد الأغراض يعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لأهالي المنطقة.

وأشارت عطوة أيضا إلى أن مصر نظمت عدد من الدورات التدريبية لإعداد الكوادر، وتوفير المنح الدراسية بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان، ضمن مشروعات التعاون بين مصر وجنوب السودان جامعة فى جوبا أيضا تقوم بإنشاء مدارس هناك بالإضافة إلى مشاريع الرى المصرى حيث يقوم بعمل تنظيف لمجرى النهر فى بعض أفرع بحر الغزال وأيضا قامت بعمل ثلاث محطات للكهرباء منها واحدة فى "واو".

كما أقامت عيادة طبية بولاية "جوبا "الجنوبية، بالإضافة إلى البدء فى تطهير مياه النيل، والذى يعد شريان الحياة لجميع دول حوض النيل، والرابط بين دولة الجنوب ومصر، من أجل الملاحة والمشاريع المشتركة فى مجال المياه.