للحاجزين.. تحديد آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية حتى 10 ديسمبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل الساعة 11.59 مساءً، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات "أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور".

وحول تفاصيل الحجز، أوضح الوزير، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: أنه في حالة التسجيل باسم (القاصر) يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل الإيميل لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (sms) بكلمة مرور افتراضية، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى).

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ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى "الزوج والزوجة"، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على "دخول مستخدم حالى"، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" ثم "استخراج رقم الاستمارة"، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على "تأكيد" ليظهر رقم الإستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

