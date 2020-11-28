هل يتم تصعيد الفائز التالى بعد وفاة المرشح الفائز جمال حجاج.. المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن وفاة أحد الفائزين بالمقعد الفردي كما الحال، فى وفاة النائب جمال حجاج، رحمة الله عليه، لا يستتبع تصعيد النائب الفردى الذي يليه، فالتصعيد يكون فقط فى النظام الانتخابي بالقائمة.

وأكد محسن، أن قانون مجلس النواب نص فى المادة 21 منه على أنه فى حالة وفاة احد المرشحين الفائزين فى القائمة يتم تصعيد الاحتياطي بدلا منه، أما فى حالة المرشح الفائز بالنظام الفردي، فلا يوجد تصعيد لمن حاز على أعلى الأصوات التالية للنائب المتوفي.

وأكمل مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية.... أنه لا يحق ايضا للهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ أية إجراءات بخصوص هذا الشأن، فالهيئة الوطنية قد غل يدها بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالى انتقل الامر الى مجلس النواب القادم.

اقرأ أيضًا: الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب على سؤال.. هل يكتسب المرشحين الناجحين فى الانتخابات الحالية الحصانة البرلمانية؟





حيث سيتم اعلان خلو مقعد النائب المرحوم جمال حجاج بمجلس النواب القادم المزمع عقده فى يناير 2021، وسيتم اجراء انتخابات تكميلية بعد اعلان مجلس النواب ذلك.