توصيل الهروين للمنازل.. مباحث شرم الشيخ تلقي القبض على دليفري مخدرات

ألقت مباحث شرم الشيخ القبض علي عاطلين بحوزتهم كمية كبيرة من نبات المخدر الهروين، إذ وردت معلومات إلى أجهزة الأمن

بقسم أول شرم الشيخ، بقيام عاطلين بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة نبات الهروين.

علي الفور تم تشكيل فريق من رجال المباحث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أسفر فريق البحث عن القبض علي المشتبه فيهم بتجارة المواد المخدرة.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزتهم 38 لفافة بلاستيكية شفافة تشبه نبات الهروين المخدر وإثنان هاتف محمول، وسيارة رينو لوجن.

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بمواجهة المشتبه فيهم اعترفوا بحيازتهم مخدر الهيروين بقصد الاتجار والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء والسياره للتنقل بعيدا عن اعين الشرطة وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابه العامة لتولي التحقيق.