رحمهم الله جميعًا...11 حالة وفاة في انتخابات مجلس النواب والشيوخ حتي الآن

يرصد موقع تحيا مصر حالات وفاة الاستحقاقات الدستورية علي مستوي انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتى شهدها الشارع المصري علي مدار الشهور الجارية، حيث تضمنت الحالات المرشح المحتمل الذي توفي قبل أن يتقد بأوراق ترشحه، والمرشح الذيي قدم أوراقه وأجري فعاليات متعددة للدعاية الانتخابية إلا أنه توفي قبل أيام التصويت، وأيضا المرشح الذي توفي في نفس يوم التصويت، وأيضا المرشح الذي توفي عقب إعلان نتيجة الجولة الأولي وإبان دعايته الانتخابية لجولة الإعادة له، وأيضا المرشح الذي فاز بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ولكنه لم يحلف اليمين أو يحصل علي كارنيه العضوية.

المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولم يحصل علي العضوية وحلف اليمين هو جمال حجاج، عن دائرة بنها وكفر شكر، ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا، فيما سبقه مرشح جولة الإعادة منير مندور الذي توفي عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، وتم تصعيد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بدلا منه في جولة الإعادة المنتظر أن تجري الأسبوع الأول من ديسمبر.

المرشح الذي توفي يوم التصويت هو حيدر البغدادي، عن دائرة الجمالية بمحافظة القاهرة، والمرشح الذي توفي بعد تقيدم أوراق ترشحه هم محمد إبراهيم عن محافظة القليوبية، والمرشح المحتمل اذلي توفي قبل تقديم أوراق ترشحه هو المهندس طلعت المشتولي، عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية.



ويأتي إجمالي حالات الوفاة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ حتي الآن 11 حالة وفاة، حيث ضمت كل من النائب الدكتور جمال حجاج، عن دائرة بنها وكفر شكر، والمرشح منير مندور عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، و النائب السابق حيدر بغدادي، عن دائرة الجمالية، وخيري سعيد عبدالغني، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية، وسبقه أيضا اللواء محمد إبراهيم المرشح المستقل فى دائرة القناطر الخيرية وقليوب؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة المهندس طلعت المشتولي، عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية أيضًا.