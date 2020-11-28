أسقف منفلوط و6 أساقفة يدشنون كنيسة العذراء بدير الأمير تادرس

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبى، بينما تم تدشين المذبح البحرى على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلى على اسم الشهيد مار جرجس.

كما تمت عقب التدشين سيامة اثنين من رهبان الدير كهنة، وهما الراهب القس باخوميوس والراهب القس مقار.

وشارك الأنبا ثاؤفيلس فى الصلوات، كل من الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربى بسوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة والرهبان.

