مدبولى يشيد بالخدمة الطبية فى مستشفى الاستقبال بقصر العينى: نقلة نوعية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى.





واستمع مدبولى، بحسب بيان لمجلس الوزراء، إلى شرح من وزير التعليم العالى، حول المشروع، الذى يرتقى بخدمات هذا الصرح الطبى، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، من خلال التوسع فى مساحة قسم الطوارئ من ألف متر بسعة 23 سريرا، إلى 7 آلاف متر، بسعة 113 سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء، بالنقلة النوعية فى الخدمة الطبية التى ستكون عليها المستشفى بعد التوسع فى خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر أرقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقى الخدمة والرعاية اللازمة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن التطوير شمل إنشاء وحدة لعلاج جلطات الجهاز العصبى والقلب، ووحدة العظام، وعلاج الكسور، بعدد 4 حجرات لعلاج الكسور، فضلاً عن إنشاء حجرتين للفرز بعدد 16 سريرًا للتشخيص المبدئى، وكذلك عدد 44 سريرًا للإقامة القصيرة، وكذلك حجرة الصدمات لعلاج الحالات الحرجة، وغرفة الإصابات المُتعددة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه تم تجهيز قسم الأشعة بعدد 2 جهاز موجات فوق صوتية، و2 جهاز أشعة، و2 جهاز أشعة مقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسى، بالإضافة إلى إضافة عدد 15 سرير رعاية مركزة، وعدد 5 أسرة رعاية متوسطة، مع تخصيص مكان لإنتظار أهل المرضى وشاشات لمتابعة ذويهم.

كما تم التخطيط للتطوير، بحيث تصبح دورة المريض أكثر سهولة وسرعة لحركة المرضى، بحيث تعتمد على بنية معلوماتية حديثة لنظام التذاكر، وانتظار المرضى لتلقى الخدمة، لضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت، كما تم تجهيز قسم الطوارئ بأحدث الأجهزة والمستلزمات بحوالى 110 ملايين جنيه، وتصل تكلفة تطوير المستشفى لحوالى 300 مليون جنيه، إلى جانب زيادة مُعدل تردد المرضى فى الطوارئ ليصبح 1500 مريض يوميًا، ومع التطوير تضاعف هذا الرقم نظرًا لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى.

وأجرى رئيس الوزراء، جولة تفقد خلالها تجهيزات المستشفى، شملت حجرة الفرز، ووحدة الانعاش، ووحدات الاقامة القصيرة، وغرف العمليات، ووحدة التعقيم، ووحدة الأشعة، والمعمل، ومنطقة انتظار اسر المرضى.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح الدين، إلى أنه تم تجهيز المستشفى بجميع وسائل السلامة، والدفاع المدنى، وكذلك زيادة القدرة الكهربية المغذية للمستشفى، نظرًا لأنها منفصلة بخدماتها عن المستشفى الرئيسى، كما تم وضع خطة تشغيل وتجهيز الأطقم الطبية، وكذلك التمريض، وتدريبهم على النظام الجديد للتعامل مع المرضى فى المستشفى، كما تمت الإشارة إلى استحداث نظام متطور للتحكم فى الشبكات يتيح تحديد موقع أى عطل يطرأ فى لحظة حدوثه للإسراع فى علاجه.