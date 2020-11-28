القوى العاملة تعلن تعيين 85 شابا بمطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 85 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا لـ143 طالب عمل.





وأوضح فريد سنوسى مدير المديرية - فى تقريره للوزير- عن إنجازات شهر أكتوبر الماضى أن المديرية صرفت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعا وصحيا 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه، و31 منحة زواج 93 ألف جنيه، و17 منحة وفاة بمبلغ 34 ألف جنيه، و3 عمليات جراحية كبرى وصغرى بـ11 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ97 عاملا من المسجلين بالمديرية . وقال إن المديرية استخراجت 42 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية. وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 104 منشآت بنظام الدورى النهارى، وشن 15 حملة، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وفى مجال تفتيش العمل تم التفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة، وشن 6 حملات، إضافة إلى بحث 17 شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى.

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