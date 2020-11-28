وزيرة البترول السنغالية تشيد بتجربة مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن ذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجالات الطاقة والبترول، حيث أشادت الوزيرة بالتجربة المصرية الرائدة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة وبدء تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى التجربة المصرية الفريدة فى مجال الطاقة المتجددة، والتى تتمثل أبرز مشروعاتها فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، أكبر محطة من نوعها فى إفريقيا، والتى قام بزيارتها الرئيس السنغالى فى ديسمبر الماضى على هامش مشاركته فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت السفير نهى خضر، استعداد قطاع الطاقة والبترول فى مصر تقديم الدعم للأشقاء فى السنغال عبر جميع السُبل المتاحة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط البلديّن وذلك من خلال القيام بمشروعات لتوليد الطاقة المتجددة أو من خلال التدريب وإعداد الكوادر اللازمة فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى استعداد مصر لتقديم الخبرة فى مجال Gas to Power والتى يحتاج إليها الجانب السنغالى عقب اكتشاف آبار الغاز الجديدة.