أبو مازن يزور القاهرة غدا للقاء الرئيس السيسى

أعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس – أبومازن، سيصل إلى القاهرة غدا الأحد للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد اللوح، أن لقاء قمة سيجمع بين السيسى وأبومازن، للتشاور فى إطار التعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفى وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها .

وأشار السفير الفلسطينى، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشا السفير بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتى تقف بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.