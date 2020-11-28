قومى المرأة يعقد ندوة عن تحديات المرأة المصرية فى عالم متغير

عقدت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس واستاذ الإعلام بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "تحديات المرأة المصرية فى عالم متغير" وذلك ضمن فعاليات حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتجاوز عدد الحاضرين للندوة الستين مشاركا من بين أعضاء المجلس ومقرري الفروع من المحافظات المختلفة والدكتور أحمد سمير فرج الرئيس التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين.

وأشارت الدكتورة سوزان القلينى إلى أنه تم عرض مجموعة من اوراق السياسيات التى أعدها أعضاء اللجنة تضمنت ورقة عن الجرائم الإلكترونية وما يؤثر منها على المرأة من الاتجار بالمرأة واستغلالها والابتزاز المادى والمعنوى بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية والتجارية من الغش التجاري والنصب والتي تستهدف المرأة في المقام الأول.

وأضافت أن الورقة الثانية تناولت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي غير المرشدة والاستخدام غير الآمن لها من جانب المرأة والذي يؤثر سلبا على الحياة الشخصية وكيان الأسرة، وأخيرا تم عرض ورقة شملت مبادرة اللجنة تحت مسمي غير الصورة.

وأكدت الدكتورة سوزان القلينى على ضرورة التعاون بين المجلس القومى للمرأة والهيئات والمؤسسات الإعلامية والرقابية، سواء فى الدراما أو السينما أو البرامج في الراديو والتليفزيون وذلك لأهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا ذات الانعكاس السلبي على المرأة المصرية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سمير فرج المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك في كلمته على أنه سيتم اتباع آليات جديدة لحماية المرأة من الغش والخداع الإلكتروني من خلال الصفحات الإلكترونية الوهمية وغير المرخصة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى جميع المحافظات.

في النهاية أكدت القليني أن مبادرة اللجنة بعنوان "غير الصورة" هي ضرورة لتفعيل الكود الإعلامي الصادر عن اللجنة بالمجلس القومي للمرأة في جميع وسائل الإعلام.

واستمرت الندوة لمدة ساعتين وتضمنت مناقشات ثرية من جميع الحضور.