مصر تعقد المؤتمر الاستثنائي الثاني لاتفاقية التنوع البيولوجي لاعتماد موازنة 2021

أشادت أمانة اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجى وجميع أعضائها بجهود مصر وقيادتها خلال رئاستها مؤتمر الأطراف للاتفاقية cop14 وفى ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقد جاء ذلك خلال الاجتماعات المكثفة على مدار شهرين والتى عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اعضاء المكتب التنفيذى لتنفيذ قرارات المؤتمر والتفاوض والاهتمام بكافة المناقشات لاعتماد موازنه 2021 لصالح كافة الأطراف وللحفاظ على سير اعمال الامانة خلال الفترة المقبلة وحتى بدء اعمال المؤتمر الخامس عشر COP15 وتسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى أن هذا المؤتمر يعد نجاحا لمصر فى عقد مؤتمر استثنائى لاعتماد موازنه امانه الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لاستكمال اعمالها لحماية التنوع البيولوجى عالميا فى ظل انتشار جائحة كورونا العالمية التى حالت دون تسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأضافت فؤاد ان هذا المؤتمر يعد المؤتمر الاستثنائى الثانى فى تاريخ الاتفاقية كما يعد الاول الذى يعقد افتراضيا من خلال استخدام الانترنت نظرا للاوضاع العالمية الراهنة والتى فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية عالميا للحد من الجائحة.

واوضحت رئيس مؤتمر الاطراف انه جارى حاليا اعتماد الموازنه من كافة الاطراف من خلال اسلوب التمرير الصامت لتكون الموازنة اعتمدت اذا لم يتم تقديم اى ملاحظات لقطع الصمت خلال فترة الانعقاد و التى انتهت أمس الجمعه فى تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر .

وأكدت رئيس مؤتمر الاطراف cop14 أنه تأتى أهمية اعتماد الموازنه فى ضمان استمرار قيام الهيئة العلمية و التقنية و هيئة المتابعة فى القيام باعمالها فى مناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الاطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين.