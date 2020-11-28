60 عمارة تراثية.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل بتفقد أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تم من أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة سور مجرى العيون، مشيرا إلى قرب انتهاء موقف الإزالات بالمنطقة ورفع المخلفات نتيجة أعمال الهدم، تمهيدًا لإخلاء المنطقة وتنفيذ أعمال التطوير، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من العمارات بأعمال التطوير.

وأوضح أن منطقة التطوير تبلغ مساحتها حوالي 378 ألف م2، حيث سيتكون المشروع من 60 عمارة تراثية الطراز، ومنطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية.

وكان قد وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضي المحيطة بامتداد المشروع لاستكمال الشكل الجمالي للمنطقة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضي المتواجدة بالمنطقة.

وقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام، وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التي يخضع لها هذا الصرح الطبي الهام، التى بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له في أغسطس 2019، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الصرح التعليمى والعلاجى الكبير، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من إجمالى الأعمال، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة.