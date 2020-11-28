مصادر برلمانية وقضائية لـ تحيا مصر: مقعد مرشح النواب الفائز جمال حجاج ستجري عليه انتخابات تكميلية بعد وفاته



تساؤلات عديدة طُرحت مع إعلان وفاة المرشح الفائز جمال حجاج، عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث السؤال الأول بشأن إمكانية تصعيد الحاصل علي أكبر عدد الأصوات علي ذات المقعد، والسؤال الثاني بشأن عمل انتخابات جديدة لنفس المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم في الجولة الأولي من المرحلة الثانية، والسؤال الثالث بشأن عمل انتخابات تكميلية علي ذات المقعد وفق نص الدستور وقانون مجلس النواب.

مصادر برلمانية وقضائية قالت لـ تحيا مصر، أن مصير مقعد بنها وكفر شكر المتوفي أصبح فى يد مجلس النواب القادم، خاصة أن النائب المتوفي أكتسب العضوية دون الحصانة والممارسة الحقيقة لهذه العضوية، ومن ثم الهيئة الوطنية للانتخابات دورها انتهي بمجرد إعلان النتيجة الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية، وسيقوم وزير الداخلية بإخطار الأمانة العامة لمجلس النواب بوفاة النائب علي أن يتم إعلان خلو المقعد من قبل المجلس الجديد فى يناير 2021، ويتم إخطار الهيئة الوطنية لإجراء انتخابات تكميلية علي ذات المقعد خلال ستين يوما.



يرصد موقع تحيا مصر حالات وفاة الاستحقاقات الدستورية علي مستوي انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتى شهدها الشارع المصري علي مدار الشهور الجارية، حيث تضمنت الحالات المرشح المحتمل الذي توفي قبل أن يتقد بأوراق ترشحه، والمرشح الذيي قدم أوراقه وأجري فعاليات متعددة للدعاية الانتخابية إلا أنه توفي قبل أيام التصويت، وأيضا المرشح الذي توفي في نفس يوم التصويت، وأيضا المرشح الذي توفي عقب إعلان نتيجة الجولة الأولي وإبان دعايته الانتخابية لجولة الإعادة له، وأيضا المرشح الذي فاز بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ولكنه لم يحلف اليمين أو يحصل علي كارنيه العضوية.