مصادر برلمانية وقضائية لـ تحيا مصر: مقعد مرشح النواب الفائز جمال حجاج ستجري عليه انتخابات تكميلية بعد وفاته

تساؤلات عديدة طُرحت مع إعلان وفاة المرشح الفائز جمال حجاج، عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث السؤال الأول بشأن إمكانية تصعيد الحاصل علي أكبر عدد الأصوات علي ذات المقعد، والسؤال الثاني بشأن عمل انتخابات جديدة لنفس المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم في الجولة الأولي من المرحلة الثانية، والسؤال الثالث بشأن عمل انتخابات تكميلية علي ذات المقعد وفق نص الدستور وقانون مجلس النواب.
مصادر برلمانية وقضائية قالت لـ تحيا مصر، أن مصير مقعد بنها وكفر شكر المتوفي أصبح فى يد مجلس النواب القادم، خاصة أن النائب المتوفي أكتسب العضوية دون الحصانة والممارسة الحقيقة لهذه العضوية، ومن ثم الهيئة الوطنية للانتخابات دورها انتهي بمجرد إعلان النتيجة الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية، وسيقوم وزير الداخلية بإخطار الأمانة العامة لمجلس النواب بوفاة النائب علي أن يتم إعلان خلو المقعد من قبل المجلس الجديد فى يناير 2021، ويتم إخطار الهيئة الوطنية لإجراء انتخابات تكميلية علي ذات المقعد خلال ستين يوما.
يرصد موقع تحيا مصر حالات وفاة الاستحقاقات الدستورية علي مستوي انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتى شهدها الشارع المصري علي مدار الشهور الجارية، حيث تضمنت الحالات المرشح المحتمل الذي توفي قبل أن يتقد بأوراق ترشحه، والمرشح الذيي قدم أوراقه وأجري فعاليات متعددة للدعاية الانتخابية إلا أنه توفي قبل أيام التصويت، وأيضا المرشح الذي توفي في نفس يوم التصويت، وأيضا المرشح الذي توفي عقب إعلان نتيجة الجولة الأولي وإبان دعايته الانتخابية لجولة الإعادة له، وأيضا المرشح الذي فاز بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ولكنه لم يحلف اليمين أو يحصل علي كارنيه العضوية.
رحمهم الله جميعًا...11 حالة وفاة في انتخابات مجلس النواب والشيوخ حتي الآن
المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولم يحصل علي العضوية وحلف اليمين هو جمال حجاج، عن دائرة بنها وكفر شكر، ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا، فيما سبقه مرشح جولة الإعادة منير مندور الذي توفي عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، وتم تصعيد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بدلا منه في جولة الإعادة المنتظر أن تجري الأسبوع الأول من ديسمبر.
المرشح الذي توفي يوم التصويت هو حيدر البغدادي، عن دائرة الجمالية بمحافظة القاهرة، والمرشح الذي توفي بعد تقيدم أوراق ترشحه هم محمد إبراهيم عن محافظة القليوبية، والمرشح المحتمل اذلي توفي قبل تقديم أوراق ترشحه هو المهندس طلعت المشتولي، عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية.
ويأتي إجمالي حالات الوافة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ حتي الآن 11 حالة وفاة، حيث ضمت كل من النائب الدكتور جمال حجاج، عن دائرة بنها وكفر شكر، والمرشح منير مندور عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، و النائب السابق حيدر بغدادي، عن دائرة الجمالية، وخيري سعيد عبدالغني، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية، وسبقه أيضا اللواء محمد إبراهيم المرشح المستقل فى دائرة القناطر الخيرية وقليوب؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة المهندس طلعت المشتولي، عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية أيضًا.
في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب، وبمنطقة حلايب وشلاتين جنوب البحر، بالدائرة الثالثة، توفي المرشح إسماعيل على دكروني وشهرته صلاح دكروني، وأيضا توفي عبد الخالق السنوسي، أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردي المستقل لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى في محافظة مطروح.
وخلال انتخابات مجلس الشيوخ، توفي الدكتور شعبان عبد العليم، مساعد رئيس حزب النور، كما توفى الدكتور ناصف شاكر الأستاذ بجامعة أسيوط المرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بالإضافة لوفاة عصام بركات، مرشح الفردى فى دائرة أسيوط، بانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بعد وصوله لمرحلة الإعادة.
قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب، نظما حالات الوفاة علي مستوي الترشح، حيث القائمة يتم تصعيد الاحتياطي منها حتي قبل إجراء العملية الانتخابية بـ48 أو فيما بعد انتهاء المارثون، أما علي مستوي المقاعد الفردية في الجولة الأولي لا يكون لأي حالة وفاة تأثير قانوني وتجري العملية الانتخابية بدون أى تأثير، أما إذا كان الوفاة بمرحلة الإعادة يتم تصعيد من يخلف المتوفي في عدد الأصوات، أما إذا كان الوفاة بعد الفوز فيكون وفق الدستور والقانون هناك إجراء انتخابات تكميلية ويعلن خلو المقعد مجلس النواب .
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