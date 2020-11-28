رئيس لجنة الصناعة : زيارة الرئيس لجنوب السوداني تجني الكثير من الايجابيات

ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة جنوب السودان؛ لعقد اللقاء المشترك مع نظيرة الجنوب السوداني ، ولبحث عدد من القضايا بين البلدين.

وقال فرج عامر، خلال البيان الصادر له، إن العلاقات المصرية السودانية لها تاريخ كبير من التعاون المشترك، مشيرا إلى أنه بالرغم من حالة التوتر بالمنطقة إلا ان البلدين لازالوا يحتفظون بعلاقات جيدة ممتازة، والدليل على ذلك زيارة رئس الجمهورية غدا التاريخية.

واكد رئيس لجنة الصناعة ، على أن هذه الزيارة ستجني الكثير من الايجابيات التي تساعد على النمو الاقتصادي واستكمال خارطة الطريق في التنمية الاقتصادية.