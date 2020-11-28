النائب طارق رضوان: السيسي سيبحث مع نظيره الجنوب سوداني قضايا دول حوض النيل

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الإفريقية بمجلس النواب، إنه في الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جنوب السودان سيعقد سلسلة من اللقاءات مع الرئيس سيلفا كير، رئيس دولة جنوب السودان وكبار المسئولين.
وكشف رضوان أن الزيارة تتناول الزيارة عقد قمة مصرية جنوب سودانية في شتي مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية سواء تعليميا أو في مجالات الرعاية الصحية.
وأشار إلى بحث سبل تطوير وتنمية سبل التعاون المشترك في تطوير وتطهير مجري نهر النيل وكذلك تطوير سبل الري والتدريب واعداد الكوادر البشرية.
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وقال إنه سيتم التباحث في شتى الملفات السياسية المتعلقة بالقارة الإفريقية وكذلك القضايا الراهنة في محيط دول حوض النيل.
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