النائب أحمد أبو هشيمة ينضم لاجتماع لجنة لائحة الشيوخ الطارئ قبل جلسة الأحد...وأصحاب المقترحات يستعرضون مبرراتهم

شهد الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس اليوم السبت نظر مقترحات أعضاء المجلس علي اللائحة والتى تمت تقديمها علي مدار الأيام الماضية وفى مقدمتها فصل لجنتي التعليم والأتصالات وإضافة لجنة جديدة معنية بشئون التكنولوجيا والتحول الرقمي.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد، حيث انضم للجنة الأعضاء المتقدمين بالمقترحات علي مشروع اللائحة، ومنهم النائب محمود بكري، هشام الحاج علي، والنائب محمد فهمي والنائب محمود سامي والنائب كاملا صبحي، وأيضا النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والذي انضم للاجتماع بعد انطلاقه بأكثر من ساعة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

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