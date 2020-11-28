السوادن تصعد إعلاميًا حول سلامة سد الروصيرص.. ومندوب التفاوض: لم نتوصل مع إثيوبيا إلى أي تقدم يحمي 20 مليون سوداني

بدأت السودان حملة تصعيد إعلامي بشأن خزاني "سدي" سنار والروصيرص، بتنظيم زيارة لوفود إعلامية وصحفية مختلفة محلية سودانية، وأجنبية، لشرح أهمية الخزانين بالنسبة للسودان وأنها يتأزيان من سد النضهة في وقته الحالي.

استقبل الوفدود الإعلامي بخزان سنار، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان، المهندس عبدالحميد محمد حسين مدير خزان سنار المكلف وعدد من المهندسين والعاملين بالخزان الّذى رحب بالوفد وقدم توضيحًا عن الخزان منّذ نشأته وحتى اليوم، ووصف حسين الزيارة بالمهمة وأنها تأتى فى إطار التواصل بين إدارة الخزان والإعلام، مضيفاً أن الهدف الرئيسى من إنشاء الخزان عام 1925 هو رى مشروع الجزيرة وسهول المناقل.

من جهته، أكد البروفيسور، محمد عكود عثمان، عضو وفد التفاوض بشأن سد النهضة من الجانب السودانى، أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشان ملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبى حتى لا يتأثر خزان الروصيرص باعتبار قربه من سد الإثيوبي.

ولفت عكود إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروصيرص فى رى المشروعات القومية فى الجزيرة والمناقل والرهد والسوكى وغرب سنار.

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