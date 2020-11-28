بدأت السودان حملة تصعيد إعلامي بشأن خزاني "سدي" سنار والروصيرص، بتنظيم زيارة لوفود إعلامية وصحفية مختلفة محلية سودانية، وأجنبية، لشرح أهمية الخزانين بالنسبة للسودان وأنها يتأزيان من سد النضهة في وقته الحالي.
استقبل الوفدود الإعلامي بخزان سنار، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان، المهندس عبدالحميد محمد حسين مدير خزان سنار المكلف وعدد من المهندسين والعاملين بالخزان الّذى رحب بالوفد وقدم توضيحًا عن الخزان منّذ نشأته وحتى اليوم، ووصف حسين الزيارة بالمهمة وأنها تأتى فى إطار التواصل بين إدارة الخزان والإعلام، مضيفاً أن الهدف الرئيسى من إنشاء الخزان عام 1925 هو رى مشروع الجزيرة وسهول المناقل.
من جهته، أكد البروفيسور، محمد عكود عثمان، عضو وفد التفاوض بشأن سد النهضة من الجانب السودانى، أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشان ملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبى حتى لا يتأثر خزان الروصيرص باعتبار قربه من سد الإثيوبي.
ولفت عكود إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروصيرص فى رى المشروعات القومية فى الجزيرة والمناقل والرهد والسوكى وغرب سنار.
إقرأ أيضًا.. رئيس لجنة الصناعة : زيارة الرئيس لجنوب السوداني تجني الكثير من الايجابيات
وأضاف أن 70% من مشروعات السودان تعتمد على خزان الروصيرص و20 مليون سودانى يمثلون 50% من سكان السودان تقوم حياتهم على مياه النيل الأزرق وهناك أربعة مليار متر مكعب تخزن سنويا فى خزان الروصيرص بعد التعلية تنتظر لرى مشروعات زراعية مستقبلية مدروسة فى مساحة مليون ونصف مليون فدان سوف تضاف للرقعة الزراعية الحالية.
وجدد عكود أهمية تغيير منهجية التفاوض ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في التفاوض باعتبارات عدم التوصل إلى أي تقدم فى الجولات السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السوادن تصعد إعلاميًا حول سلامة سد الروصيرص.. ومندوب التفاوض: لم نتوصل مع إثيوبيا إلى أي تقدم يحمي 20 مليون سوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.