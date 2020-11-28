عاجل.. السيسى يؤكد دعم مصر لجهود حكومة جنوب السودان فى تحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - ورحب الرئيس سلفا كير، بزيارة الرئيس السيسى إلى جوبا، واصفا إياها بالتاريخية حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله.

وأعرب رئيس جنوب السودان، عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتى تأتى انعكاسًا للإرث البشرى والحضارى المتصل بين البلدين، مشيدًا بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة فى تحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.

كما أكد الرئيس كير، وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، مشيدًا فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى جوبا ومساهمتها فى جهود التنمية، معربًا عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى فى جنوب السودان، وحرص بلاده على توفير جميع التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فنى وبرامج بناء القدرات والتدريب على مدار السنوات الماضية للكوادر من جنوب السودان فى شتى المجالات المدنية والعسكرية، وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة جنوب السودان للمرة الأولى، مؤكدًا أن الزيارة تأتى استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائى على جميع الأصعدة.

كما أكد الرئيس حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبرامج بناء القدرات للكوادر فى جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائى وتعزيز الدعم المصرى الموجه إلى جهود التنمية فى جنوب السودان، لا سيما مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المباحثات شهدت مناقشة أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان، وتم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالدولتين.

وفيما يتعلق بالأوضاع فى جنوب السودان، عرض الرئيس سلفا كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد، مثمنا فى هذا السياق التحركات المصرية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التى تواجه جنوب السودان وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية فى البلاد وحث المجتمع الدولى على الوفاء بتعهداته والتزاماته فى هذا الصدد تجاه جنوب السودان.

فى حين أكد الرئيس السيسى، دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان فى تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد كامتداد للأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية فى جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل الأطراف بهدف الاستمرار فى تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

كما تم التباحث حول أهم الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خصوصًا منطقتى حوض النيل والقرن الإفريقى، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حاليًا المحيط الجغرافى للدولتين.

وأشاد الرئيس السيسى، فى هذا السياق بجهود الرئيس "كير" فى الوساطة بين حكومة جمهورية السودان الشقيق والفصائل الثورية، وهى الجهود التى تكللت بنجاح بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا بين الطرفين فى شهر أكتوبر الماضى.

وناقش الرئيسان كذلك موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب جميع الدول وتجنب الإضرار بأى طرف.