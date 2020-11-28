إنفوجراف: امتحانات وإجازات.. الخريطة الزمنية للعام الدراسى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، تبدأ السبت الموافق 23 يناير 2021، وإجازة نصف العام الدراسى تبدأ يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا".

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