الحكومة: لا صحة لـ تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.





وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أنه لا صحة لتخفيض رواتب أى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون إجراء أى تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تزيد سنويًا طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وفى سياق متصل، شهدت موازنة العام المالى الحالى 2020-2021، وضع الهيكل الضريبى الجديد الذى يأتى ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافى الدخل للعاملين، حيث تم زيادة حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه سنوياً، وحد الإعفاء العائلى إلى 15 ألف جنيه سنويًا، الأمر الذى يعنى أن إجمالى الإعفاء الضريبى هو 24 ألف جنيه بواقع إعفاء شهرى قدره 2000 جنيه، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التى تزيد عن 24 ألف جنيه، وأقل من 30 ألف جنيه سنويًا.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة [email protected]