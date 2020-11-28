بحضور أبو هشيمة وبكرى.. بدء اجتماع لجنة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - يشهد الاجتماع النظر فى مقترحات وملاحظات أعضاء المجلس على اللائحة والتى تم تقديمها على مدار الأيام الماضية، كما تنظر اللجنة اللمسات التنظيمية لجلسة الغد والتى ستشهد بدء مناقشة مواد اللائحة.
ولأول مرة، حضر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من غير أعضاء لجنة وضع اللائحة لإبداء ملاحظتهم على بعض مواد لائحة مجلس الشيوخ: وهم أحمد أبوهشيمة، محمود بكرى، هشام الحاج على، محمد فهمى صالح، محمود سامى، كامليا صبحى، بالإضافة للدكتور ياسر الهضيبى.
وتناقش لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة فى شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلا عن المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء .
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