السفير حسام زكى لـ دوت الخليج: اتفاقات السلام مع إسرائيل تقدير استراتيجى للمصالح

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الموقف العربى لم يتغير من القضية الفلسطينية فهو ما زال مؤيدًا لاستعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومنصف لمشكلة اللاجئين.

وأضاف زكى، فى حواره مع موقع دوت الخليج، بحضور الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير الموقع، أن بعض الدول العربية أقامت علاقات سلام مع إسرائيل بحسب تقديرها الاستراتيجى لمصالحها بإقامة هذه العلاقات فى الوقت الحالى، ولكنها لم تغير موقفها من القضية الفلسطينية، معلقًا: "تطور لم يحدث منذ مبادرة السلام العربية والتى اعتمدت فى 2002، لذلك نتفهم رد الفعل الفلسطينى الذى كان به قدر من الغضب، لأنه لم يكن يقبل بالفكرة"، خصوصًا وأن القضية الفلسطينية عمرها 70 عامًا ومرت بزلازل رهيبة أكبر من الوضع الحالى كثيرًا.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الفلسطينيين حظهم جيد لأن هناك تغيير فى الإدارة الأمريكية، لا سيما وأن إدارة ترامب كانت على وشك تصفية القضية نتيجة الإجراءات التى اتخذت ضد الفلسطينيين بشكل قاس للغاية والانحياز للجانب الإسرائيلى.

وأشار إلى أن هناك أنباء يتم تداولها بشأن جولة للرئيس الفلسطينى محمود عباس- أبومازن، تشمل بعض الدول العربية والعالمية لترطيب الأجواء وإعادة الأولويات فلسطينيًا وعربيا، بالشكل الذى يجعل القضية الفلسطينية لب الوضع فى الشرق الأوسط.

وعن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين السابق، والذى وافته المنية فى 10 نوفمبر الماضى، قال: "كان صديقا شخصيا وآخر لقاء بيننا كان العام الماضى بالولايات المتحدة، كان ثروة قومية لفلسطين وموسوعى بمعرفته فى كل تفاصيل القضية ليس تاريخيا فقط ولكن فى التفاوض وهو أمر يصعب الوصول إليه".