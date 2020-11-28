فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال السيسى، بمطار جوبا الدولى، رئيس جنوب السودان، سلفا كير. وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسلفا كير رئيس جنوب السودان، جلسة مباحثات ثنائية بالقصر الجمهورى بجوبا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

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