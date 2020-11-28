مدبولى يؤكد ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من أعمال تأهيل المعهد القومى للأورام

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المعهد القومى للأورام، لمتابعة أعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التى يخضع لها هذا الصرح الطبى الهام، التى بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له فى أغسطس 2019.





جاء ذلك برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، الاهتمام بهذا الصرح التعليمى والعلاجى الكبير، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من إجمالى الأعمال، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، سواء على صعيد أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد الحادث، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، تشمل أعمال إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبى، والواجهات الداخلية والخارجية، لـ 7 أدوار، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقه الطوارئ، والمدخل الرئيسى، وإنشاء استراحة لأهالى المرضى، واستحداث طابقين بعيادات الكشف المبكر، وعلاج الألم، وإقامة استراحات للأطباء، إلى جانب تحديث المبانى الإدارية، فضلاً عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية على نحو شامل للمبنى من كهرباء وتكييف وغازات وأنظمة مكافحة الحريق.

كما استمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول أعمال إعادة تأهيل وتطوير المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام، بتكلفة نحو 313 مليون جنيه، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود التطوير تضيف 6 غرف عمليات، و18 سرير رعاية مُركزة، و145 سريرا للمرضى، و110 كراسى علاج كيمائى يومى، كما يشهد المبنى الجنوبى، إلى جانب تنفيذ تشطيبات للأدوار الـ 16 للمبنى بالكامل، والإحلال الشامل للمصاعد، وتطوير أنظمة الصرف الصحى وتغذية المياه ومكافحة الحريق والتهوية والتكييف وشبكة الإمدادات بالغازات، بما يعنى إعادة تأهيل شامل.

وشملت جولة رئيس الوزراء بمبنى المعهد القومى للأورام، تفقد الواجهة الأمامية، ومنطقة الطوارئ، وعيادات الألم ووحدة الكشف المبكر للأورام، وكذا قسم العلاج الكيميائى للأطفال والكبار بالمبنى الجنوبى الملاصق للمبنى الرئيسى.

وتمت الإشارة إلى أن المعهد القومى للأورام أنشئ عام 1969 بسعة 270 سريراً، وكان يخدم 5700 مريض جديد، و 8000 مريض متردد على العيادات الخارجية، حسب إحصائيات العام الأول بعد الافتتاح، ويبلغ متوسط عدد المرضى المترددين سنوياً فى الوقت الحالى أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية، بالمبنى الرئيسى، وأكثر من 95 ألف مريض، على عيادات مستشفى الثدى بالتجمع الأول.