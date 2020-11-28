أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون بمنتجاتهم في معرض للأعمال اليدوية

نظمت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، معرضا للأعمال اليدوية والفنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وشارك في المعرض جمعية "ابني حبيبي" لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي، وجمعية الوديعة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وحضر المعرض كل من أ. أوچيني زكي رئيس شئون العاملين بشركة نتورك، ومجموعة من العاملين بالشركة، ومن الجمعية المصرية أ. إيڤلين سليمان مديرة البرامج بالجمعية، أ. نهاد متى مدير منطقة المرج وفتحية محمد منسقة ميداني بالجمعية، وأ. كريمة جمعة عن جمعية الوديعة، كما وحضر بعض المتطوعين ومتطوعات.

وتتضمن المعرض بيع لمنتجات يدوية لذوي الإحتياجات الخاصة، كما تخلل المعرض عدة فقرات للأطفال منها: أغنية تتعلق بالحواس البشرية ودورها"، فيلم تعليمي مربعات ومكعبات، لعبة الحواس الخمس لخلق شعور بالتفاهم والتقدير والتعامل مع الاخرين الذين يفتقدون لتلك الحواس، تحديد وتقدير وتطوير المهارات الفنية في ورشة الأطفال من خلال المسرحيات والرسم.

ومن جانبها، أكدت أ. أوچيني على ضرورة دعم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في محاولة لدمجهم مع المجتمع والأطفال الأصحاء، وثمنت على دور الجمعيات الأهلية التي ترعى الأطفال وتلبي احتياجاتهم جميعا.



كما أوضحت إيڤلين سليمان أن دور الجمعية المصرية يرتكز في دعم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، منوهةً إلى أن مشاركة الجمعية في برنامج الكفولة المبكرة المدعم من وزارة التضامن الإجتماعي والذي يسعى إلى دمج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة مع الأطفال الأصحاء.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة الجمعية المتنوعة والتي تهدف لتطوير الإنسان ودعمه في كثير من المشاريع والبرامج التنموية، وفي ختام المعرض، قامت أ. إيڤلين وأ. أوچيني بتوزيع الجوائز على الأطفال، والذي لاقى حفاوة كبيرة من قبل الأطفال.