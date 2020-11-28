رجل خير.. الحاجة جيدة قطب تشكر أبو العينين على مبادرة التصالح: ربنا سخره لنا.. ودخل الفرحة لكل بيت في الجيزة

وجهت السيدة جيدة قطب، الشكر للنائب محمد أبو العينين على تكفله بسداد جدية تصالح بشأن مخالفات البناء، وقالت: "منزلنا كان مخالفا بسبب عملية الإحلال والتجديد له، ولم يكن بمقدرتنا سداد المخالفة، لأن زوجي على المعاش، وأنا لا أعمل، لكن ربنا سخرلنا النائب محمد أبو العينين".

وأضافت السيدة جيدة قطب: "سمعنا إن النائب محمد أبو العينين عامل مبادرة لسداد جدية التصالح، قدمنا على الفور للاستفادة من المبادرة، وجاءت الاستجابة سريعة من مؤسسة أبو العينين، والسيدة سمية أبو العينين".

وتابعت: "أبو العينين يسمى رجل الخير، ومفيش موسم بيدخل على الجيزة إلا لما يدخل لكل بيت الفرحة، سواء في المدارس أو العيد أو رمضان وربنا يباركله".

وأردفت: "فرحنا جدا لما اتصلوا علينا وقالوا لنا إن النائب هيدفع عنا المخالفة وكان تسخير من ربنا".

وأشادت بدور مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي وتعاملها خلال اللقاء معها، قائلة: "يكفي إنهم بيتصلوا بينا وده حصل مرتين، ومبهدلوناش".