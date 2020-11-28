ضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد نبيل مأمور تفتيش الركاب فى راكب مصري قادم من الإمارات. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع وأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الارتباك. وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة مكونة من أحمد صبرى وهانى محمود بإشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود 242 دبوسا من الدبابيس التى تستخدم فى العمليات الجراحية لتكميم المعدة مخبأة على جسم الراكب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 128 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

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