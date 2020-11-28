7 جوائز تذكارية ومالية جائزة الملتقى السنوي لشركاء نجاح الرعاية الصحية لعام 2020

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توزيع ٧ جوائز تذكارية ومالية ضمن جائزة الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية لعام ٢٠٢٠، والتي نظمتها الهيئة بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفي الهيئة وتكريم المتميزين منهم.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن جائزة الملتقى السنوي لشركاء نجاح الهيئة، كان وقد تم الإعلان عن التقدم لها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، مشيرة إلى أن جائزة الملتقى السنوي استقبلت العديد من التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي يثبت أصحابها أن لديها مخزونًا من العقول والجهود التي تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة أن جائزة الملتقى السنوي شملت ٧ جوائز، وهم (جائزة أفضل منشأة لعام ٢٠٢٠، جائزة أفضل فريق بعام ٢٠٢٠، جائزة أفضل موظف بعام ٢٠٢٠، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام ٢٠٢٠، جائزة أفضل متطوع لعام ٢٠٢٠، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية).

وأشارت الهيئة، إلى أنه حصل على جائزة أفضل منشأة لعام ٢٠٢٠، مركز طب أسرة العرب ببورسعيد؛ وذلك لتحقيقه المركز الأول في تسجيل منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمنشأة بإجمالي ٣٤،٠٨١ ألف مواطن، بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسبة تسجيل إلكتروني على السيستم بجميع مراحل التسجيل بالمنظومة الجديدة، ومن أولى المراكز المسجلة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب تحقيق أعلى نسبة إرضاء المتعاملين، ومن أعلى المراكز في الترددات اليومية للمنتفعين.

كما حصل على جائزة أفضل فريق بعام ٢٠٢٠، فريق وحدة القسطرة مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد؛ وذلك لقضائهم على قوائم الانتظار لمرضى قلب الأطفال بالمحافظة، وفحص أكثر من ٢٥٠٠ طفل بأمراض القلب بالمستشفى، بالإضافة إلى إجراء ٤٠ حالة قسطرة قلب دقيقة بنسبة نجاح ١٠٠% ما بين "غلق ثقب بين الأذنيين للأطفال، انعكاس الشرايين غلق الوصلة الشريانية، توسيع الشريان الرئوي"، إلى جانب جعل وحدة القسطرة بالمستشفى مرجعية متميزة لجذب وتدريب شباب الأطباء.

فيما حصدت أ. عزة التابعي مسئول التواصل الاجتماعي بإدارة رضاء المتعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد، جائزة أفضل موظف بعام ٢٠٢٠، حيث أنها من أوائل الأعضاء المؤسسين لفريق رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بالإضافة إلى متابعتها الفعالة لشكاوى ومقترحات المنتفعين والعمل على حلها بشكل سريع وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة بشهادة جميع متلقي الخدمة.

وفاز بجائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، د. مصطفى شعبان مدير عام مستشفى التضامن ببورسعيد؛ وذلك لدوره البطولي بمحاولة إنقاذ أول طبيب تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وقام بنقله إلى مستشفى العزل، كما قام بتوصيل أدوية مرضى الأورام للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة حتى منازلهم، إضافة إلى أدائه المتميز في إدارة المستشفى، ورفع كفاءة مستشفى التضامن إلى أن أصبحت صرحًا يقوم بإجراء أعلى التخصصات الجراحية.

وتابعت الهيئة، أنه حصد جائزة الإبداع لعام ٢٠٢٠، د. محمد المصري مسئول التسويق بمستشفى السلام بورسعيد؛ لمشاركته في العمل التطوعي لإبراز إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتجسيد لحظات النجاح بمعدات التصوير الخاصة به، بالإضافة إلى تصميم وإخراج العديد من الأفلام والتصميمات والتوعية بصورة مبتكرة خاصة في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما فاز د. رامي عزيز زكي، مسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة ببورسعيد، بجائزة أفضل متطوع لعام ٢٠٢٠؛ وذلك لتطوعه لمدة أكثر من ستة أشهر لتقديم المشاركة الفعالة لتوعية المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى تطوعه لمتابعة العزل المنزلي للفريق الطبي تتفيذًا للكتاب الدوري للهيئة رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، وتوجيه المصابين والمشتبه إصابتهم إلى المنشآت الصحية المناسبة مع تقديم الدعم النفسي لهم ومتابعة العزل المنزلي لهم.

وفاز بجائزة قائد مستقبل الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. جمال رطبة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والمستشار المالي لرئيس مجلس إدارة الهيئة؛ حيث قام بتأسيس الإدارة العامة للشئون المالية برئاسة الهيئة واجتذاب أفضل الكوادر للإدارة، وقام بتعظيم الموارد المالية للهيئة وإنشاء قسم المطالبات وضبط إجراءات إصدارها وتحصيلها، بالإضافة إلى قيامه بإدخال مفهوم التكاليف وإصدار لائحة أسعار هيئة الرعاية الصحية، والترشيد للنفقات والتوجيه الأمثل لاستغلال موازنة الهيئة.

ولفتت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه سلَّم الجوائز للفائزين بجائزة الملتقى السنوي لشركاء نجاح الهيئة، الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة، وبحضور أبرز القيادات والمسئولين وعدد من الشخصيات العامة في القطاع الصحي.

كما أنه خلال الملتقى السنوي الأول للهيئة، أهدى د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، درع الملتقى السنوي الأول للهيئة إلى السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإلى السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد د. أحمد السبكي، استمرار هيئة الرعاية الصحية في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة بالفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك تشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي الذي يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر في العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).