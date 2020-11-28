رئيس جامعة القاهرة: زيادة 6 غرف عمليات و163 سريرًا بمعهد الأورام.. و5 أجهزة أشعة بطوارئ قصر العيني

أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، استمرار أعمال تطوير معهد الأورام، والانتهاء منها قريبًا، كما أكد الانتهاء قريبا من أعمال التطوير بمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، والتي وجه رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمي للمستشفيات، وزيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء.

وقال رئيس جامعة القاهرة، خلال جولة رئيس الوزراء لتفقد معهد الأورام، إن أعمال التطوير بالمعهد شملت إعادة تأهيل المبنى الرئيس بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطواريء، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

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