نائبات الشيوخ فى ضيافة القومي للمرأة الاثنين المقبل

يعقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي فعاليات " لقاء نائبات مجلس الشيوخ " بهدف مناقشة قضايا والملفات الخاصة بالمرأة بحضور كافة نائبات مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل . يأتي ذلك فى مقر المجلس القومي للمرأة وسط اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا لكل الحاضرين .

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