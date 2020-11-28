تحيا مصر ينشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمره مع نظيره الجنوب سوادني سلفا كير

عقد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب السوداني، سلفا كير، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض نتائج جلسة المباحثات الثنائية التي جمعت بينهما في جوبا.

وفيما يلي ننشر نص كلمة السيسي، خلال المؤتمر الصحفي:

أخي العزيز فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيق، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في جوبا، وأود أن أشكر أخي فخامة الرئيس سلفا كير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدي الثاني جنوب السودان، وهو البلد الشقيق الذي تجمعه بمصر وشعبها روابط أزلية وتاريخًا مشتركًا يمتد لعقود طويلة، شهدت مصر خلاله على تطلعات شعبكم العظيم نحو مستقبل أفضل، إيمانًا منها بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة، وتجسدت كذلك في العلاقة الخاصة التي جمعت مصر بالزعيم الراحل جون جارانچ.

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