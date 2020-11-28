عاجل.. وكالات أنباء: الجيش الإثيوبي يشن قصفا عنيفا على عاصمة إقليم تيجراي

أعلنت السلطات المحلية بإقليم تيجراي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الإثيوبي شنت قصفًا مكثفًا على ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال إثيوبيا.

وذكر زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، دبرصيون جبر ميكائيل، في رسالة خطية لوكالة "رويترز"، أن قوات حكومة أديس أبابا شنت زحفا في محاولة لإحكام السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم، مشيرا إلى أن "قصفا جويا عنيفا" يطال المدينة.

كما اتهم جبر ميكائيل قوات إريتريا المجاورة بمداهمة مخيمات اللاجئين في الإقليم بهدف استعادة مواطني البلاد الفارين من بلدهم.

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