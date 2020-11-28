أمين حكومة غرب كردفان السودان: الصادق المهدي خلف مدرسة علمية معتقة بالنضال

قال أحمد آدم الضو، الأمين العام لحكومة غرب كردفان السودان، إن الأمة السودانية فقدت عامة والأنصار خاصة أحد ركائز البلاد في العمل السياسي والاجتماعي والفكري والديني والنضالي زعيم الأنصار الإمام الصادق المهدي.

وأكد في خلال فاعلية، تأبين الصادق المهدي الذي أقامه حزب الأمة بمدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، أن الامام خلف مدرسة علمية في كافة المجالات معتقة بالنضال وحب الوطن واستقراره.

وأضاف أن الصادق المهدي يعتبر أيقونة الديمقراطية وقد رحل والبلاد في أمس حاجة إليه وهي تمر بأحلك الظروف بالمرحلة الانتقالية، لافتًا أنه لا خوف على حزب الأمة وكيان الأنصار بفقد الإمام مشيرا إلى أنه خلف العديد من الكفاءات والقيادات التي تقود المسيرة من بعده.

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