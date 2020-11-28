توافق بين السيسى وسلفا كير حول أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين ناقشا موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب جميع الدول وتجنب الإضرار بأى طرف.
كما شملت جلسة المباحثات مناقشة أهم الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خصوصًا منطقتى حوض النيل والقرن الإفريقى، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حاليًا المحيط الجغرافى للدولتين.
من جانبه أشاد الرئيس السيسى، فى هذا السياق بجهود الرئيس "كير" فى الوساطة بين حكومة جمهورية السودان الشقيق والفصائل الثورية، وهى الجهود التى تكللت بنجاح بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا بين الطرفين فى شهر أكتوبر الماضى.
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