صور.. مساعدات عاجلة لـ150 أسرة من متضررى الأمطار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سلمت الدكتور جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مساعدات عاجلة تشمل مواد غذائية وبطاطين لـ150 أسرة متضررة من الأمطار بعزبة الشامى بحى المنتزه أول، بتمويل من المجتمع المدنى.





جاء ذلك خلال تفقدها المنطقة، اليوم السبت، للاستماع لاحتياجات الأهالى وتوزيع المساعدات العاجلة، فى إطار توجيهات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط. وقالت عازر، إن المحافظة مستمرة فى توفير الاحتياجات الأساسية ودعم الأهالى البسطاء بالمناطق النائية والعزب، لا سيما فى ظل موجة الطقس السيئ التى مرت بها الإسكندرية. وأضافت نائب المحافظ، أنه سيتم توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة تباعا من خلال التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى.

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