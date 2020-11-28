صور.. صحة الشرقية تعقد دورة لتدريب الأطباء على استخدام أجهزة التنفس الصناعى

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان لصحة الشرقية، اليوم السبت، شارك فى الدورة الدكتور شريف سليمان، والدكتور معتز فياض، والدكتور جلال سليمان، وذلك التنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

وعقدت الدورة بقاعة الاجتماعات بمستشفى الزقازيق العام، بحضور أطباء من مستشفيات: الزقازيق العام، بلبيس المركزى، فاقوس النموذجى، الأمراض الصدرية بالزقازيق.

وقدم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين فيه، لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، لرفع كفاءة أداء الأطباء بالقطاع الصحى.