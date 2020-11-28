الأوقاف: تزويد 35 مسجدًا فى الوادى الجديد بالطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، لبحث مزيد من التعاون بين الوزارة والمحافظة سواء فى مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، أو فى مجال استثمارات الأوقاف بالمحافظة.





وفى إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد، جرى الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، منها الاتفاق على تزويد 35 مسجدًا من مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية مشاركة بين الوزارة والمحافظة.

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