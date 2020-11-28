نصائح وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا خلال حضور الاحتفالات العامة

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وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين فى حضور فعاليات أو أحداث عامة بضرورة الحرص الشديد على التباعد البدنى، والبعد عن التزاحم، مع ضرورة ارتداء الكمامات جيدا .
وقالت وزارة الصحة والسكان: "إذا كنت مضطرًا لحضور حدث أو فعالية عامة، فاختر الأماكن المفتوحة جيدة التهوية واحرص على التباعد الجسدى".
وشددت وزارة الصحة، على أنه يجب الحرص على التباعد البدنى للحماية من عدوى كورونا وأضافت أن العدوى تنتقل بشكل سريع عن طريق الجهاز التنفسى .
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى الجمعة، لافتة إلى إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.
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