توافق مصرى- جنوب سودانى حول أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الجنوب سودانى سيلفا كير، موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل علي نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دولة وتجنب الإضرار بأى طرف. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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