الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأربعاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 29 نوفمبر 2020 إلى الأربعاء 02 ديسمبر 2020 وجاء كالتالى: - يوم الأحد 29 نوفمبر 2020: ولا يوجد أمطار - يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح. السلوم) - يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح). الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية) - يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- رشيد بلطيم - السلوم). أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح) الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية). وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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