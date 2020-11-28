الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) حيث ضُبط خلالها (461) متهم ، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء).

وأسفرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (14) عنصر بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية– الدقهلية – أسيوط – قنا) بإجمالى مضبوطات (16) قطعة سلاح نارى (رشاش- 6 بنادق آلية– 3 بندقية خرطوش – 2 مسدس- 4 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " شروع فى قتل– مقاومة سلطات - إطلاق أعيرة نارية- سرقة بالإكراه- سلاح نارى - مخدرات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1041) قطعة سلاح نارى (رشاش - 100 بندقية آلية – 159 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 67مسدس – 714 فرد محلى الصنع – 3109 طلقة مختلفة الأعيرة – 1364 قطعة سلاح أبيض)، فضلاً عن ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما (2 مسدس – 1 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (47) متهماً ، إرتكبوا (49) حادث سرقة، وضبط (75) قضية أحداث، وإعادة (2) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض (57) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (87) متهماً.

وإذا كان العدل أساس الملك، فإن تنفيذ الأحكام أساس العدل، حيث نجحت الداخلية في (488٫136) حكم قضائى، بينها (2017) حكم جناية، و(176585) حكم حبس، و(239882) حكم غرامة، و(69652) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8727 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (160) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1730 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (233550 جنيه، وضبط (31) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (576057 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8536) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1093٫521) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (302) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (260٫849) طن ، وكذا ضبط (87) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (147٫006) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (77930) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (55907739) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1807) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (145) قضية ضرائب عامة ، كشف (352) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (106) قضية فى مجال الجمارك ، (16) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (424) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (521) حكم قضائى ، (221) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (11) قضية فى مجالات (إستيلاء وإضرار بالمال العام – إختلاس مال عام – غسل أموال – إحتيال مصرفى - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1٫662٫132٫695جنيه مصرى).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2305) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيل عصابى ضما (8 متهمين) إرتكبوا (4) وقائع، فيما تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (113) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وأثمرت جهود شرطة المسطحات المائية عن ضبط (946) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1067) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (135) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (166) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (113) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (373) لنش سياحى.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (24) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (66) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2607) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1498) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1613) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (8746٫269 كيلو جرام - "مايزيد عن 8 أطنان من مخدر الحشيش خلال أسبوع واحد")، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (209٫756 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫109 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫120 كيلو جرام)، فضلاً عن كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (29٫340 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (714 جرام، و(25376) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (8) متهمين .. بمضبوطات بلغت (واحد طن)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (216766) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (42521 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 49 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5724 موقف عشوائى).

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضبط (6739) قضية تموينية متنوعة، وضبط (993) قضية مقاهى مخالفة، وغلق (3428) محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط ( 39814 سائق نقل جماعى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.