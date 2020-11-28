نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التامينات: بداية انطلاق تنفيذ الرؤية المستقبلية من الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين

الاجتماعي، عن بدء تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة بمحافظة الشرقية وذلك من خلال إنشاء مكتب استقبال امامي تكون مهمتة استقبال المواطنين الراغبين بالحصول علي الخدمات التأمينية المختلفة منفصل عن مركز رئيسي لتسوية واحتساب جميع الحقوق التأمينية

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الإجتماعي بموظفي المناطق التأمينية بالمحافظة وتناول اللقاء شرحا للرؤية المستقبلية وانعكاسها علي المواطن والموظف المختص من حيث سهولة الحصول علي الخدمة المطلوبة بأقل وقت ممكن.

و أشار عوض إلى أنه قد بدأ بمنطقة الشرقية لجعلها مثالا يحتذي به بجميع المناطق علي مستوي الجمهورية وأوضح أن الرؤية سيتم تنفيذها بسواعد الشباب في ظل الخبرة المتراكمة لكبار الموظفين.

و أكد عوض علي أن مركز العمليات الرئيسي سيكون بمنطقة العزازية وتم تجهيزه علي أفضل مستوي ممكن من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة، وسيتم توجيه كافة أوجه الدعم اللامحدود لموظفي المركز لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين

وقد أكد وطمأن عوض جمهور المواطنين بمحافظة الشرقيه من أصحاب المعاشات والمستحقين أن خدماتهم التامينيه ستكون من خلال مكاتب تقديم الخدمه الحالي. وإن الملفات والمسويين فقط هم من سيتم نقل معظمهم طبقا لرغباتهم بمركز العمليات الرئيسي بالعزيزية