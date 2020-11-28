نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمينائي الدخيلة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس كامل الوزير- وزير النقل اليوم جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمينائي الدخيلة والإسكندرية حيث بدأت الجولة من ميناء الدخيلة حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التدول حيث تفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس وهي إحدى شركات القطاع الخاص حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري وحيث تبلغ مساحتها 6000 متر، وعدد خزاناتها 23 خزان بسعة تخزينية 28500000 لتر، وشاهد مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات الي المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج، ومنطقة الخزانات، والخطوط من الموقع الي الرصيف.

بعدها تفقد وزير النقل رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر، والمُخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط والتي شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط بالإضافة الي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة وحيث بلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 941 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 945 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 944 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22112020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه.

ثم تفقد موقع انشاء رصيف 100 المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الإستيعابية من بضائع وحاويات، وحيث تكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع. كما أن أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصًا من وزارة النقل علي تحقيق مبدًا الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 مترو وجاري عمل الاستكمال على مساحة 7000متر أخرى وذلك للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.

وتوجه الوزير الى ميناء الاسكندرية حيث تابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90% وحيث سيساهم هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.

وتفقد أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري الي الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدان حيث تفقد مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل، وحيث يشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري، وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق –ري )، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات.، وتبلغ التكلفة 305 مليون جنيه هذا ويجري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات.كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء

بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

بعدها توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث تابع أعمال تنفيذ 4كباري جديدة أعلى الهاويس بدلًا من الكباري الحالية التي ساءت حالتها الإنشائية بما يساهم في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا.

كما تابع الوزير مشروع انشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.

بعدها تفقد وزير النقل أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 الذي يبلغ تكلفتها 7،2 مليار جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بها الى 35 % وحيث تعد المحطة واحدة من أهم مشروعات ميناء الأسكندرية الذي يعد من اهم الموانئ المصرية حيث أن 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناء الأسكندرية حيث سيساهم المشروع في إستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحي للميناء وزيادة حصة السوق لميناء الاسكندرية مقارنة بالموانئ الاخري في البحر المتوسط نتيجة استقبال سفن الاجيال الحديثة كما يساهم في زيادة طاقة التدول بالميناء من حاويات وبضائع عامة ورفع انتاجية الميناء من خلال الاستغلال والاستفادة المثلي للارصفة واطمئن الوزير على أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقًا للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي اختيار نمط التشغيل للمحطة وأنه حاليًا يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلي أفضل العروض لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022.

وعلى هامش جولته أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل ان هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز مشيرا الي ان اضافة اراضي تبلغ مساحتها 1 مليون متر مربع وانشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و54 وانشاء ارصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدي الي ان يصل حجم التداول الي 80 مليون طن كما سيتم الوصول الي صفر انتظار للسفن. لافتا انه اطمئن خلال زيارته على حركة الصادرات والواردات بالميناء.