صور.. الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وزير الدفاع العراقى

جدة - نرمين السيد - تأتى تلك الزيارة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، وأيضا فى إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التى تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع العراقى تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسى فى أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذى به فى منطقة تعانى من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أكد الفريق الركن "جمعة عناد سعدون" حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة فى الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث نظم التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى الحديثة.

وأشاد وزير الدفاع العراقى، بالدور الإيجابى للعربية للتصنيع وبصماتها البراقة فى العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالمنطقة العربية.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، أشاد بمدى تطور تكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التى تنتجها الهيئة، والإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع فى مشروعات التنمية والإعمار التى تشهدها العراق حاليا، خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمى والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، مشيرا أنه درس مع المسؤولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق بدولة العراق لمنتجات الهيئة المتميزة فى شتى المجالات التنموية.

من جانبه، أشار الفريق "التراس" أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر ودولة العراق الشقيقة، مؤكدا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التكامل العربى فى شتى الصناعات التنموية والدفاعية وتطورها وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية.

وأوضح "التراس"، أنه تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا بدولة العراق.

وذكر "التراس"، أنه جرى استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها، مشيرا إلى أهمية التدريب فى العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية العراق بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

وأضاف، أنه تم توجيه الدعوة للوفد العراقى لتشكيل فريق فنى لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

وبدوره، أوضح السفير العراقى، أن مصر هى الشقيقة الكبرى، وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إلى عمق التاريخ، مؤكدا تطلع العراق دائما إلى مزيد من العلاقات مع مصر الشقيقة.

وأشار إلى حرص الجانب العراقى تطوير العلاقات الثنائية وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع العربية للتصنيع فى كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية بدولة العراق وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربا عن تمنياته للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والازدهار.