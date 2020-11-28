صور.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ 10 مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبدأ وزير النقل جولته بتفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل بميناء الدخيلة، البالغ مساحتها 6000 متر، وتضم 23 خزان بسعة تخزينية تقدر بـ 28 مليون و500 ألف لتر.

وتابع الوزير مراحل العمل بالمحطة والتى تشمل "استقبال السفينة، التأكد من جودة المنتج والكمية، مراجعة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ضخ المنتج فى الخزانات"، وصولا إلى شحن المنتجات إلى المصانع بعد إنهاء الإجراءات الجمركية.

وواصل الوزير جولته بتفقد رصيف 92 الذى يبلغ طوله 350 مترا وعمقه 15 مترا، والمُخصص للبضائع العامة، والذى جرى الانتهاء من أعمال صيانته فى شهرين فقط بتكلفة 15 مليون جنيه.

وشملت الجولة تفقد أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضاً للبضائع العامة، والتى تتضمن "رصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، ورصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، ورصيف 94/4 الذى يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه"

واستكمل الوزير جولته بتفقد موقع إنشاء رصيف 100 المزمع إنشائه لزيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات، ويضم محطة حاويات متعددة الأغراض على رصيف بطول 1800 متر، وعمق يتراوح ما بين 15 إلى 17 مترا وظهير خلفى 660 ألف متر مربع.

وتسمح المحطة على الرصيف المزمع إنشائه استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا وسفينة بطول 400 متر، ما يساهم فى إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.

واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات بمساحة 7000 متر كمرحلة أولى، يضاف إليها 7000 متر أخرى فى المرحلة الثانية، وذلك للمساهمة فى عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.

وفى ميناء الإسكندرية، تابع الوزير، معدلات تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54، والذى يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر بتكلفة إجمالية 905 ملايين جنيه.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع الذى يساهم فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان 90%.

وتفقد الوزير أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقبارى إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية، والتى تبلغ مساحتها 44 فدانا، بتكلفة 305 ملايين جنيه.

وشملت الجولة تفقد تنفيذ 4 كبارى جديدة أعلى هاويس المالح بدلاً من الكبارى الحالية التى ساءت حالتها الإنشائية بما يساهم فى تسيير صنادل نهرية تحمل عدد 2 كونتينر إلى المناطق اللوجيستية.

وتابع الوزير مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.

ويشمل رصيف 85/3 ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح ما يساهم فى استيعاب حجم تداول متوقع يقدر بـ 5 ملايين طن / سنة.

واختتم وزير النقل جولته بميناء الإسكندرية بتفقد أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة 7,2 مليار جنيه، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 %.