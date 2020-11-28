أكثر من مائة إنجاز.. بالأرقام حصاد وزارة الأوقاف لعام 2020

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نستعرض أهم هذه الأنشطة: أولًا : فى مجال عمارة المساجد إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدًا، منها 640 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية بتكلفة مالية بلغت 813.419.585 جنيهًا، و383 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 508 مساجد جديدة خلال أشهر 9و10و11 من العام 2020م. تم فرش أكثر من 1200 مسجد بكمية فرش بلغت نحو 380 ألف متر مربع، منها 782 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو 250 ألف متر مربع من السجاد المحراب الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة بلغت 43.359.384 جنيهًا، بالإضافة إلى فرش نحو 418 مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو 130 ألف متر مربع بالجهود الذاتية، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله عز وجل وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى. ثانيًا: فى مجال البر أكثر من 300 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية تم صرف 173.646.028 جنيهًا مساعدات فى مجال البر. تم صرف 32.558.120 جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى. تم توزيع 1200 طن من لحوم أضاحى الأوقاف، على مليون ومائتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه. تم مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون 400 ألف جنيه سنويًّا ، بدلًا من 200 ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم وحفظته. ثالثًا: فى مجال التأليف والترجمة والنشر تم إصدار 18 كتابًا ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب هى: الكليات الست - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها - نعمة الماء - بناء الشخصية الوطنية - مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة - بناء الوعى - فقه بناء الدول - فى رحاب فن المقال - الإسلام يتحدث عن نفسه - الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقه النوازل كورونا المستجد أنموذجًا - هويتنا الواقية فى زمن العولمة - مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف - قواعد الفقه الكلية - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - الكمال والجمال فى القرآن الكريم - مهارات التواصل فى السنة النبوية - فن الكتابات والجمل القصيرة ، ليصل عدد إصدارات سلسلة رؤية إلى 22 إصدارًا، وجار إصدار 3 أعداد أخرى قبل نهاية العام بإذن الله تعالى. إطلاق سلسلة رؤية المترجمة إلى اللغات الأجنبية بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إصدار 4 كتب هى: فقه بناء الدول باللغة الإنجليزية - فقه بناء الدول باللغة الفرنسية - مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة باللغة الإنجليزية - مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة باللغة الفرنسية، وجار إصدار ستة أعداد أخرى. إطلاق سلسلة رؤية للنشء بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إصدار أول عددين منها هما: بين الحقيقة والخيال - فكرة فى كتاب . تم إصدار 13 كتابًا جديدًا، هى: مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية - بناة وهدامون - الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - فقه النوازل كورونا المستجد أنموذجًا - مائة خطبة عصرية فى قضايا الساعة جـ2 - موسوعة الخطب العصرية جـ8 - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ27 - الكمال والجمال فى القرآن الكريم - حتمية التجديد الفقهى - فن الكتابات والجمل القصيرة التغريدة والبوست - موسوعة الفقه الإسلامى جـ47 - شرح الدرر السنية فى نظم السيرة النبوية جـ4 - فن الخطابة بين الماضى والحاضر ، ونظرًا للإقبال الشديد على بعض الكتب تم إعادة طبع 4 كتب هى: الكليات الست - من أسرار البيان القرآنى - بناة وهدامون - فن الكتابات والجمل القصيرة. تم ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية. تم طباعة 26 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على النحو التالى: الفهم المقاصدى للسنة النبوية وترجم إلى 3 لغات - الحوار الثقافى بين الشرق والغرب وترجم إلى الإنجليزية - فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى 3 لغات - الإسلام يتحدث عن نفسه وترجم إلى البرتغالية - موسوعة الخطب العصرية وترجم إلى 12 لغة - مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى 3 لغات - مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى 3 لغات، ونظرًا للإقبال الشديد على بعض الكتب تم إعادة طبع كتابين بلغة البمبرا هما: مفاهيم يجب أن تصحح - موسوعة الخطب العصرية. رابعًا: فى مجال الدعوة الإلكترونية فى إطار اهتمام الوزارة بالتطوير الإلكترونى الشامل تم تطوير موقع وزارة الأوقاف أوقاف أونلاين وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية، من أجل نشر الفكر الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة يناير 2020م. تم إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية مايو 2020م. تم إطلاق صفحة وعي عبر الفيس بوك، بهدف تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع. تم إطلاق صفحة أكاديمية الأوقاف الدولية عبر الفيس بوك. تم إطلاق قناة منبر التجديد على اليوتيوب، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف. تم إطلاق قناة منبر التجديد الصوتية على التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية. تم إطلاق قناة منبر التجديد الصوتية على الساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية، وتم نشر41 مقطعًا صوتيًّا ، وبلغ عدد متابعى القناة 227 متابعًا. تم إطلاق تطبيق وعي لأجهزة الأندرويد، وقد تم من خلاله نشر 44 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة. تم نشر 3 كتب ضمن مشروع الكتاب المرئى والمسموع والمقروء هى: مهارات التواصل الدعوى - مفاهيم يجب أن تصحح - الفهم المقاصدى للسنة النبوية، على قناة منبر التجديد والساوند كلاود والتليجرام، وقناة منبر التجديد بواقع 21 حلقة. تم نشر عدد 57 مقطعًا دعويًّا لشباب وزارة الأوقاف، على صفحة وعى عبر الفيس بوك. تم إطلاق العديد من البرامج التلفزيونية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وتم تكثيفها اعتبارًا من شهر إبريل 2020م منها: برنامج حديث الساعة، على القناة الفضائية المصرية ، والثانية، والنيل الثقافية، وبرنامج فى رحاب القرآن الكريم، على القناة الفضائية المصرية، والنيل الثقافية، وقناة نايل لايف، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامى، على قناة النيل الثقافية، وبرنامج الفقرة الدينية ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية، وبرنامج كن صحابيًّا على قناة النيل للأخبار، بالإضافة إلى برنامج حديث السحور من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكترونى يوميًّا، وبرنامج الشيخ بيقولك من إعداد وتقديم أئمة الأوقاف عبر موقع صحيفة اليوم السابع الإلكترونى يوميًّا خلال شهر رمضان 1441هـ. تم نشر 55 مقطعًا للأمسيات الرمضانية ما بين تلاوات وابتهالات، من الأمسيات الرمضانية على موقع وزارة الأوقاف. تم نشر 27 رسالة دعوية باللغات الأجنبية، ضمن رسائل الأوقاف المترجمة للعالم. تم نشر 7 أعداد من مجلتى منبر الإسلام والفردوس إلكترونيًّا، واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات الوزارة على الفيس بوك. تم نشر عدد 44 كتابًا إلكترونيًّا على موقع أكاديمية الأوقاف الدولية. تم إطلاق مبادرة الأمل حياة لبث روح الأمل والتفاؤل بين الناس بمختلف طوائفهم، وتم نشر عدد 15 مقطع فيديو على بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة منبر التجديد. تم إطلاق حملة أرضنا عرضنا نحميها وننميها بمناسبة يوم الفلاح بهدف التوعية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها. تم إطلاق حملة للتوعية بنظافة المساجد والعناية ببيوت الله عز وجل . بلغ عدد الزائرين لبوابة الأوقاف الإلكترونية 26.918.603 زائرًا. بلغ عدد المتابعين لصفحة الوزارة على فيس بوك 1.190.503 متابعًا. خامسًا : فى مجال التدريب والتثقيف بمراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد تم إطلاق الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية بتاريخ 12-4-2020م حول ثلاثة كتب هى: الفهم المقاصدى للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية. تم استحداث برامج التدريب عن بُعد، حيث انطلقت الدورة الأولى لعدد 100 إمام بتاريخ 5-7-2020م، وتم تنفيذ عدد 7 برامج تدريبية لعدد 500 إمام. تم تنفيذ عدد 14 دورة فى السوشيال ميديا والـ ICDL بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتم منح 215 إمامًا وإداريًّا رخصة الحاسب الآلى الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية. تم تنفيذ دورة حماية النشء من التطرف لعدد 124 إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية. تم تنفيذ دورة تنمية المهارات القيادية لعدد 45 قيادة بمديرية أوقاف شمال سيناء بأكاديمية الأوقاف الدولية. تم تخريج الدفعة الأولى من الأئمة الحاصلين على الدورة المتكاملة وعددهم 97 إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتم إطلاق الدورة المتكاملة الدفعة الثانية لعدد 60 إمامًا وواعظة. تم الإعلان عن 1000 منحة ماجستير للأئمة والواعظات والإداريين، بالتعاون مع معهد الدراسات الإسلامية بالمهندسين، وتم الانتهاء من اختبارات القبول بالمنحة. تم تنفيذ الدورة المتخصصة عن بُعد فى الفتوى لواعظات الأوقاف لصقل مواهبهن فى مواد: قواعد الفقه الكلية، وفقه الصلاة، وفقه الحج، وفقه المواريث 22-11-2020م. إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين. تم تنفيذ دورتين نوعيتين عن بُعد فى فقه اللغة العربية للأئمة والواعظات بعنوان : جماليات وتذوق اللغة العربية لعدد 25 إمامًا و25 واعظة. تم استحداث برنامج تدريبى خاص لمواجهة الإرهاب الإلكترونى للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات وتم عقد الدورة الأولى بتاريخ 2-7- 2020م. انطلاق الدورة العامة بعنوان: الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني لجميع الأئمة والإداريين على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2020م. تم إجراء أول امتحان إلكترونى مميكن بالوزارة بنسبة 100% بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. تم توزيع عدد 6126 مجموعة من سلسلة رؤية على جميع الأئمة المتميزين والمسجلين لدرجة الماجستير أو الدكتوراه وأئمة المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توزيع عدد 38149 مجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة على مستوى الجمهورية. تم الدفع بعدد من القيادات الشبابية فى العمل الإدارى والقيادى بالوزارة والجهات التابعة لها. تم تنفيذ عدد 8 برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية لعدد 891 إمامًا من الأئمة الجدد. تم تنفيذ عدد 3 دورات متخصصة بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية لعدد 124 إمامًا ومفتشًا وإداريًّا. تم تنفيذ 8 معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية. تم تنفيذ عدد 11 دورة تدريبية فى معالجة القضية السكانية والقضايا المتعلقة بالأسرة، لعدد 975 إمامًا بمحافظات الجمهورية. تم عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. سادسًا: فى مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم تم اعتماد 160 مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، ليصل إجمالى عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية ، منها 18 مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف. تم اعتماد 50 مدرسة علمية جديدة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم الأخلاقية والتعايش السلمي، ليصل إجمالى عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية، منها 12 مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف. تم اعتماد 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات الشرقية – الإسكندرية – مطروح ليصل إجمالى مراكز الثقافة الإسلامية التى تم إنشاؤها 35 مركزًا ثقافيًا، منها اثنان باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ. تم افتتاح 810 فصول محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية. تم عقد 30 ملتقى فكرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، وتم بث هذه الحلقات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام من خلال قناة النيل الثقافية، وعبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف. تم تسليم وزارة الشباب والرياضة عدد 1030 مجموعة من إصدارات سلسة رؤية للفكر المستنير، ليتم توزيعها على مراكز الشباب والنوادى التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق الخطة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة للتوزيع. تم تسليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد 1000 مجموعة من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير، لتوزيعها على مكتبات المدارس على مستوى الجمهورية. تم عقد منتدى الحوار الثقافى الأول تحت عنوان: تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية , بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بتاريخ الثلاثاء 13-10-2020م. تم عقد منتدى الحوار الثقافى الثانى تحت عنوان: أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بتاريخ الثلاثاء 3-11-2020م. تم إطلاق مبادرة نتعايش باحترام متبادل فى فقه وروح التعايش باحترام بين بنى الإنسان، وعُقدت أولى فعالياتها بالتعاون مع دار الهلال وجريدة المصور يوم الثلاثاء 10-11- 2020م. تم عقد ثانى فعاليات مبادرة نتعايش باحترام متبادل بالتعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين 23-11-2020م. تم تسيير عدد 27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية. تم عقد عدد 1328 محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمحافظات الواقعة على السواحل الحدودية. تم عقد 934 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وترسيخ أسس المواطنة حتى منتصف مارس2020م. تم عقد 480 محاضرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجميع مدارس الجمهورية. تم عقد 434 محاضرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجميع مراكز الشباب والأندية بمحافظات الجمهورية. تم عقد 76 محاضرة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية. تم مشاركة عدد من الأئمة بمحاضرات توعية أفواج قطار الشباب بمحافظتى الأقصر وأسوان. تم تنفيذ عدة قوافل دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف. أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده بمشاركة 84 متسابقًا من 62 دولة أجنبية وتم تكريم الفائزين الأوائل بجوائز مالية بلغت 1.260.000 جنيه. تم اعتماد عدد 297 عضو مقرأة جديدًا، من الأئمة الجدد ليصل عدد أعضاء المقارئ إلى 8717 عضو مقرأة، بـ980 مقرأة. تم اعتماد عدد 419 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة. تم اعتماد عدة واعظات جديدات متطوعات. تم ضم 280 مسجدًا ضمًّا دعويًّا. تم اعتماد عدد 50 مكتبًا جديدًا لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى 2115 مكتب تحفيظ بالجمعيات الأهلية. تم إيفاد 13 إمامًا جديدًا إلى الخارج. حصول جميع أقسام وكليات الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين. حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية، كما حصلت على المركز الرابع فى تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضا. سابعًا: هيئة الأوقاف المصرية حققت هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2020م سبعة أرقام قياسية على التوالي حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوى فى تاريخها، حيث بلغ إجمالى إيراداتها وأرباحها الاستثمارية فى العام المالى 2019 - 2020م مبلغ 1.546.659.340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85.744.977 جنيهًا عن العام المالى الماضى 2018- 2019م بنسبة تقدر بنحو 6% , وبزيادة قدرها 336.107.960 جنيهًا عن العام المالى 2017- 2018م بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981.946 مليون جنيه عن العام 2013-2014م بنسبة 173.79% . حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهرى فى تاريخها، حيث بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020م مبلغ 275.078.367 جنيهًا، بزيادة قدرها 106.405.517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر فى عام 2019م. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا , بزيادة قدرها 49.711.062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر فى عام 2019م. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23.253.313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر فى عام 2019م. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020م مبلغ 135,287,635 جنيهًا، بزيادة قدرها 17.035.151 جنيهًا بنسبة 14% عن نفس الشهر فى عام 2019م. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 2020م مبلغ 145,347,236 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,320,966 جنيهًا بنسبة 19% عن نفس الشهر فى عام 2019م. بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من 1-1-2020م حتى تاريخه مبلغ 1,427,560,009 جنيه ، بزيادة قدرها 164,735,414 جنيهًا، عن نفس الفترة من عام 2019م. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة بالبحر الأحمر، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد 414 محلًّا و 3 كافيتريات بمساحات مختلفة ومتنوعة. افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي. إنتاج الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات القياسية من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. إنتاج درع الوجه الواقى من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وإهداء وزارة الصحة 1000 درع وجه واقي. إنتاج درع المكتب الواقى من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. إنتاج كابينة التعقيم للأفراد من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. ثامنًا: فى مجال تحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حافز التميز العلمى للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م. تم توزيع 30391 زيًّا أزهريًّا على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية. تم توزيع 7042 عمامة أزهرية على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية. تم تحديث وتطوير واعتماد الهيكل الإدارى للوزارة ، بما يسهم فى تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادى والإدارى والفنى بدقة وكفاءة عالية. تاسعًا: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تم إقامة 14 معرضًا لعرض مطبوعات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بلغت مبيعاتها 1,283,561 جنيهًا. تم صرف 2,243,500 جنيه إعانات ومساعدات للطلبة الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدارسين بالأزهر الشريف. تم إهداء 11 مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. إطلاق الصالون الثقافى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتم عقد الندوة الأولى تحت عنوان: روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني بتاريخ 3-10-2020م. تم عقد الندوة الثانية من الصالون الثقافى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: صناعة الوعى وبناء الذاكرة الوطنية بتاريخ 22-10-2020م. عاشرًا: فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة تم علاج 104 حالة مصابة بفيروس كورونا ، وتم شفاؤها شفاءً تامًا بفضل الله تعالى. تم علاج 507 مريض من حالات قوائم الانتظار ، بتكلفة مالية بلغت 5,311,960 جنيهًا. تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة ، وتم تزويد المستشفى بعدد 31 جهازًا طبيًّا حديثًا ومتطورًا بتكلفة مالية بلغت 13,988,467 جنيهًا. حادى عشر: فى مجال مشاركة وزارة الأوقاف فى دورى الوزارات تصدر فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف مجموعته فى دورى الوزارات، بالفوز فى أربع مباريات وحصوله على 12 نقطة فى الدور الأول ، وتأهله للدور الثانى دور الثمانية ، رغم مشاركته للمرة الأولى فى هذا الدوري. ثانى عشر: فى مجال خدمة المواطنين حصلت وزارة الأوقاف على المركز الأول من بين 143 وزارة وهيئة حكومية فى سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التى هى أحد مؤشرات استراتيجية ورؤية مصر 2030م وذلك عن شهرى يونيو 2020م، كما حققت مراكز متقدمة على مدار العام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من مائة إنجاز.. بالأرقام حصاد وزارة الأوقاف لعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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