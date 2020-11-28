موسيماني يحافظ على سجله خاليا من الهزائم مع الأهلي.. اعرف التفاصيل

حفر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلي اسمه بالذهب في سجلات الكرة الأهلاوية بعدما قاد المارد الأحمر للتتويج بدوري الابطال الافريقى على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، كما حافظ على سجله خالياً من الهزائم منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى على صعيد ثلاثة بطولات نافس على ألقابها.

وخاض موسيمانى مع الاهلى في الدوري 4 مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في لقاء وسجل سبعة أهداف ولم تتلقى شباكه أية أهداف، وفى دوري الابطال الافريقى لعب ثلاثة مباريات فاز في الثلاثة وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين، وعلى صعيد بطولة الكأس خاض المارد الأحمر مباراة واحدة فاز بها بهدفين مقابل هدف. وأصبح موسيمانى المدير الفنى الثالث الذي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، بعد تتويجه باللقب عام 2016، مع صن داونز، على حساب الزمالك.

وكان موسيمانى، قد تولى تدريب فريق الأهلى، قبل شهرين، بعد رحيله عن صن داونز، خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر. ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى، رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.