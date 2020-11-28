وزير دفاع العراق: مصر تحت قيادة السيسي نموذج ملهم في منطقة تعاني من الأزمات

وتأتي تلك الزيارة في ظل توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، وأيضا في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كل التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.
وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أكد الفريق الركن "جمعة عناد سعدون" حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الحديثة.
وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها العراق حاليا، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، مشيرا إلى أنه درس مع المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق بدولة العراق لمنتجات الهيئة المتميزة في شتى المجالات التنموية.
وأوضح "التراس" أنه تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا بدولة العراق.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للوفد العراقي لتشكيل فريق فني لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.
وبدوره، أوضح السفير العراقي أن مصر هي الشقيقة الكبرى، وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إلى عمق التاريخ، مؤكدا تطلع العراق دائما إلى مزيد من العلاقات مع مصر الشقيقة.
وأشار إلى حرص الجانب العراقي على تطوير العلاقات الثنائية وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع العربية للتصنيع، في كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة العراق وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربا عن تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار.
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