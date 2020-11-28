القبض علي فتاة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب

قررت نيابة اول مدينة نصر حبس فتاة أربع أيام على زمة التحقيق لاتهامها بإدارة وإنشاء موقع للتواصل الاجتماعي لراغبي المتعة الحرام ولممارسة الأعمال المنافية للآداب. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الامن الاجتماعي بقيام المسئولة عن احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى بنشر صور فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي. وعقب تقنيين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها بالتهمة الموجهة إليها أقرت بارتكابها للأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي. وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.



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